Piecas vienreizlietojamās preces no kurām ir laiks atteikties

Vairākus desmitus plastmasas maisiņus, kurus tu ikdienā iegādājies ir viegli aizvietot ar dažiem auduma maisiņiem vai somām. Tie kalpos sakot no vairākiem mēnešiem līdz pat, iespējams, gadiem. Bet tas neattiecas tikai uz maisiņiem, kuros transportē pārtiku uz mājām, bet arī uz tiem, kuros sver dārzeņus vai iegādājies, piemēram biezpienu. Arvien vairāk vietas sveramos produktus iesver klienta līdzi paņemtajā tarā un arī vienu sīpolu var neielikt maisiņā.

Zināšanai: plastmasas maisiņi sadalās vidēji 100 līdz 500 gados. Līdz šim neviens no maisiņiem to pastāvēšanas vēsturē vēl nav pilnībā sadalījies!

Pudeles kas paredzētas atkārtotai uzpildei ir risinājums. Izcilā variantā, ja tev tādas ir divas un vari lietot uz maiņām, vienu no tām izmazgājot un kārtīgi izžāvējot, lai izvairītos no nepatīkamām smakām.

Kafija no kioskiem un degvielas uzpildes stacijām, kafija no mazajiem kafijas automātiem – kafija vienmēr un visur. Bet vai esi aizdomājies, kā šāda papīra krūzīte sevī var uzglabāt karstu šķidrumu, arī aukstu stundām ilgi un neizšķīst? Papīrs nemaz nav īsts papīrs, jo tas tiek apstrādāts ar plastmasu, lai būtu izturīgs.

Arvien vairāk kafejnīcu un kiosku piekopj praksi pildīt dzērienu klienta krūzē – izmanto to!

Ātrās ēdināšanas iestādēs gandrīz vienmēr līdzi dzērienam dod plastmasas salmiņu. Neatkarīgi no tā vai tu to izmanto vai nē, tu to paņem un salmiņš jebkurā gadījumā nonāks atkritumu tvertnē.