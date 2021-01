Saldēt drīkst! Pieci produkti, kuriem var atvēlēt vietiņu saldētavā

Kāpēc saldēt? Ir vairāki iemesli - reizēm nopirkts par daudz - tad nebūs jāizmet, reizēm, piemēram, sasaldējot sviestmaizes, var ietaupīt laiku dienās, kad var paķert no saldētavas, atlaidināt un baudīt.

Jēlas olas

Pankūkas

Pankūku pagatavošana ir laikietilpīgs darbs, turklāt teju vienmēr kāda pankūka paliks neapēsta. Atlikušās pankūkas saliec plastmasas rāvējslēdzēja maisiņā. Saldētavā pankūkas vari glabāt pat divus mēnešus - kad steidzīgajā darba dienas rītā sakārosies pankūku, izņem tās no saldētavas, liec uz šķīvja, nedaudz atkausē un sildi mikroviļņu krāsnī.

Siers

Ja nu sanācis nopirkt lielāku siera gabalu, bet ir skaidrs, ka to apēst līdz derīguma termiņa beigām neizdosies, to var sasaldēt un ēst pamazām. Ietin sieru alumīnija folijā un liec saldētavā. Mīkstos sierus sasaldētus drīkst glabāt mēnesi, bet cietos - līdz pat sešiem mēnešiem.

Maize

Saldētavā drīkst glabāt konditorejas izstrādājumus un maizi. Skaidrs, ka reizēm vesela maizes klaipa apēšana nav viegls uzdevums, tomēr saldētava var paglābt klaipu no nonākšanas atkritumu tvertnē. Sagriez maizi šķēlēs, liec to plastmasas rāvējslēdzēja maisiņā un uzglabā saldētavā. Kad vēlies maizi izmantot, ņem šķēles no saldētavas un sildi tosterī.