Burkas bez etiķetēm: dabai draudzīga metode

Atkarībā no līmes stipruma, iespējams, pēc šīs procedūras dažas burkas būs jau brīvas gan no etiķetes, gan līmes traipiem, Tomēr, līmes atšķiras un dažas burkas vēl var prasīt piepūli. Ja esi nolēmis burkām dot otru iespēju, dari to dabai draudzīgi.