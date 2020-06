Pret galvassāpēm var palīdzēt vienkāršs līdzeklis - ūdens

Smadzeņu šūnas sastāv no 80% ūdens. Ja tu maz dzer, tad ūdens nenonāk smadzenēs, organisms sāk ciest no atūdeņošanās, rodas galvassāpes. Turklāt šāda negatīva ietekme ir iespējama pat ar vieglu atūdeņošanos, raksta "Food in my room".