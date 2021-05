Nepatīkama pēcgarša? Kā no tās atbrīvoties?

Garšas ziņā spēcīgi pārtikas produkti, piemēram, sīpoli un ķiploki, var izraisīt ļoti ilgu un nepatīkamu pēcgaršu tāpēc, ka molekulas, kas ir saistītas ar produkta garšu un smaržu, iekļūst asinsritē un izplatās pa visu ķermeni. Molekulas nokļūst siekalās un sviedros, liekot cilvēkam ilgu laiku just apēstā smaržu un garšu. Savienojumi nokļūst arī plaušās, ievērojami palielinot pēcgaršu mutē.

Vislielāko un nepatīkamāko pēcgaršu atstāj svaigi, sasmalcināti ķiploki un sīpoli. Kad sīpols vai ķiploks sagriezts vai saspiests, sabojājas tā šūnas, no kurām atbrīvojas enzīmi, kas ar savu smaržu un kodīgo garšu sargā augu no apēšanas. Paradoksāli ir tas, ka daudzi cilvēki tieši šo garšu un smaržu ir iecienījuši savā ēdienkartē.

Lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotos no pēcgaršas, ir jāsāk ar zobu tīrīšanu un diegošanu pēc maltītes. Tā var atbrīvoties no mutē palikušajām ēdiena fiziskajām daļiņām. Tomēr, ja savienojumi nokļūst asinsritē, tad atbrīvoties no pēcgaršas būs grūtāk.