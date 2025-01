Biedrība: 70% no Latvijā iegādātajiem medus paraugiem neatbilst autentiska medus standartam

Tāpat LBB pārstāvji norāda, ka tirdzniecības vietās uz medus taras etiķetes ir jānorāda medus izcelsmes valsts. Piemēram, ja uz taras etiķetes norādīts, ka medus izcelsme ir Latvija, tad medum pilnībā jābūt ražotam Latvijā. Tomēr ES regulējums pieļauj, ka medus fasēšanas uzņēmumi veido medus partiju, kas satur medus produkciju no divām vai vairāk valstīm, uz etiķetes norādot "ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums".

Biedrībā uzsver, ka šo praksi ES medus fasēšanas uzņēmumi izmanto bieži, ES biškopju ražotu medu sajaucot ar medu no trešajām valstīm, kas visbiežāk ir lēts produkts no Ķīnas. Eiropas Komisijas statistikas dati liecina, ka 2023.gadā ES importēja 60 177 tonnas medus produktu no Ķīnas.