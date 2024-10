Ieteikumi, kā gudri uzglabāt lielo rudens ogu – ķirbi

Kā uzglabāt veselu ķirbi?

Prātīga apiešanās ar šīm lielajām ogām saglabās to krāšņumu un uzturvērtību līdz pat nākamajam pavasarim. Gardēdis Normunds Baranovskis iesaka ķirbi uzmanīgi transportēt no dārza, tirgus vai veikala uz mājām, ja iecerēts to nesagrieztu novietot ilgtermiņa uzglabāšanai.