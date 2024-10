10 lietas, ko cilvēki dara veikalos, nokaitinot citus apmeklētājus

Ja iepakojums ir aizvērts, to paredzēts atvērt pēc iegādes. Ja konditorejas izstrādājumi nav iefasēti, to paņemšanai ir izvietoti speciāli rīki. Nebojā iepakojumus, negramsti ar savām rokām to, ko neplāno pirkt. Ar augļiem un dārzeņiem vēl nebūtu lielākā bēda, jo tos kārtīgi mazgājam un arī mizojam, ko nevar teikt par smalkmaizītēm, cepumiem un citam līdzīgām precēm. Izvairieties atvērt iepakojumu, lai to pasmaržotu vai pagaršotu, bet vēlāk noliktu atpakaļ plauktā. Higiēna! Tā ir jāievēro!