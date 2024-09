Izaudzis milzu ķirbis? Piesaki to 19. Latvijas lielākā ķirbja čempionātam

Pērn konkursam kopumā tika pieteikti 25 ķirbji no astoņiem Latvijas novadiem – Ādažu, Aizkraukles, Dienvidkurzemes, Dobeles, Kuldīgas, Preiļu, Ventspils un Viesītes. Visbrangāko Latvijas ķirbi pērn izaudzēja Ingrīda Kuzmicka no Dobeles novada, ķirbim sasniedzot 290,5 kg svaru un 3,61x3,10 m apkārtmēru. Latvijas lielākā ķirbja rekords šobrīd ir 574 kg, un to 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā audzētais ķirbis.