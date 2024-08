Brenguļos aizvadīs jau astotos Tomātu svētkus

Sadarbībā ar Artūra Sildes dārznieku entuziastu klubu “Tomāts” un Latvijas tomātu šķirņu kolekcionāriem no plkst. 10.00 Brenguļos būs apskatāma izstāde ar aptuveni 200 dažādām tomātu šķirnēm, kas pārsteigs gan ar savu izmēru, formu un krāsu, gan arī garšas īpašībām. Ar saviem selekciju mākslas darbiem piedalīsies Natālija Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu pagasta, Elga Bražūne un Saiva Pekuse no Ķekavas novada dārzniecības “Neslinko”. No Talsiem Brenguļos viesosies selekcionāri Valdis Pūliņš un Valentina Cuznetova (ar tomātiem, arbūziem, melonēm, gurķiem), bet no Rīgas – Linda Grotupe, Ludmila Kodzasova un Darja Jureviča. Ikviens varēs atrast tieši savai gaumei vispiemērotākās šķirnes, iegādāties sēklas un jau nākamajā gadā izaudzēt tos savā dārzā.