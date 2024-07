Kāpēc vētras laikā neizdodas izvārīt ideālu brokastu olu?

Ir ieradumi, no kuriem cilvēki negrib atteikties arī atvaļinājumā, piemēram, no vārītas brokastu olas. Taču var gadīties, ka, neraugoties uz to pašu vārīšanas laiku, ceļojumā kalnos tā pagatavojas šķidrāka nekā mājās, kas ir saistīts ar atmosfēras spiediena maiņu augstumā. Pat tie, kas vasaru izvēlas pavadīt pludmalē, nav pasargāti no šādiem pārsteigumiem. Zinātnieki ir atklājuši, ka ūdens vārīšanos var ietekmēt arī slikti laikapstākļi. Līdz ar to arī ierastā tēja vai spageti neizdosies tik garšīgi kā iecerēts.