Lēdurgā jau trešo reizi svinēs Putras dienu

Pasākums jau trešo gadu tiek rīkots Lēdurgā, jo šeit ir spēcīgas zemnieku saimniecības un netālu no estrādes atrodas Muižas parks, Puķudruvas un graudu kalte, kas dod iespēju veidot saturā un norisēs bagātu pasākumu.

Pasākuma atklāšana notiks plkst. 14.00 Lēdurgas estrādē. Īpašs brīdis Putras dienā ir Lēdurgas zemnieku saimniecību tehnikas parāde – pēc goda apļa brauciena, kas notiks no plkst. 14.20 līdz 14.50 no Dzirnavezera līdz Aģes veikala stāvlaukumam, tehniku varēs apskatīt, iekāpt, aptaustīt un aprunāties ar saimniekiem. No plkst. 14.30 līdz 16.00 turpat estrādē ikviens tiek aicināts uz sadziedāšanos un sadancošanos kopā ar etno kompāniju “Zeidi”. Pie Lēdurgas Kultūras nama rokdarbniecēm būs iespēja darboties radoši, būs pavārgrāmatu izstāde – maiņa “Puķudruvās” un koka karošu grebšana.