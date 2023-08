Brenguļos notiks Tomātu svētki, kuros noskaidros smagāko tomātu

Šogad Tomātu svētkos piedalīsies tomātu šķirņu kolekcionāri Natālija Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu pagasta, Elga Bražūne no saimniecības "Neslinko" no Ķekavas novada, Maija Čerjaka ar čili un papriku no Carnikavas. No Talsiem būs ieradušies Valdis Pūliņš un Valentina Cuznetova ar arbūziem, melonēm, gurķiem un tomātiem, bet no Rīgas - Linda Grotupe, Ludmila Kodzasova, Darja Jureviča un Aleksandrs Blinovs ar mikrobioloģisko mēslojumu.