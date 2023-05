Alus un ēdiens: kādas ir labākās saderības?

Viens no iecienītākajiem alus veidiem tradicionālais lāgeris, piemēram “Mežpils Gaišais”, kas brūvēts no zeltainu miežu iesala. Tā kā šim alum ir diezgan spēcīga apiņu garša un arī alkohola daudzums pārsniedz 5%, to ieteicams baudīt ar kādu sātīgu ēdienu. Vasaras grilsezonā tas lieliski papildinās tradicionālo cūkgaļas šašliku, barbekjū vai gardas ribiņas pikantā marinādē. Tā viennozīmīgi būs kombinācija vienkāršu un dabisku lietu cienītājiem. Gaišais alus labi saderēs arī ar zivīm – grilētu balto vai sarkano zivi vai arī uz ugunskura gatavotu zivju zupu.