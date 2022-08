No boršča un gruzīnu vīna līdz itāļu šķiņķim un ungāru vafelēm

Ja nonāc ciemos kārtīga gruzīna mājās, tad tas ir aizraujoši un uz ilgu laiku! Gruzijas virtuve ir viena no pasaulē izslavētākajām, un tās īpatnības ar lepnumu glabātas gadu simtiem. Izstādes “Riga Food” apmeklētāji Gruzijas kopstendā varēs nogaršot lazdu riekstus, pekanriekstus un dažādas valriekstu šķirnes, ko piedāvās vieni no lielākajiem Gruzijas riekstu ražotājiem “Anigozi” un “GPR Hazelnut”. Neizpaliks arī saldumi – čurčhela, kas gatavoti no valriekstiem un biezas vīnogu sulas. Slavenie Gruzijas vīni un čačas liekus komentārus neprasa – nāc un nobaudi!