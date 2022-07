Kā gaļa, bet nav gaļa: kas ir sojšliks?

Sojšliks ir jau tradicionālā gaļas šašlika alternatīva, kas gatavota no sojas un kuru īpaši novērtēs iedzīvotāji, kuri ikdienā lieto veģetāru vai vegānisku uzturu vai arī vēlas samazināt gaļas patēriņu. Tas ir bagātīgs proteīna avots, kuru var lieliski izmantot kā alternatīvu gaļas grila ēdieniem un ļoti vienkārši un ātri pagatavot uz grila vai cepeškrāsnī - tādējādi sava grila sezonu vari baudīt kā zem klajas debess ārā, tā arī savas virtuves iekštelpās. Sojšlika sagatavošanā viens no nozīmīgākajiem posmiem ir sojas gabaliņu apvārīšana ar garšvielām un sāli bagātinātā ūdenī, pēc tam liekā šķidruma nospiešana un apcepšana. Pēdējais solis, lai sojšliks būtu gatavs cepšanai, ir marinādes sagatavošana.

Nav noslēpums - ja iedomājamies par šašliku, tad viena no domām, kas nāk prātā, ir tā pagatavošanai nepieciešamais laiks, lai gaļa būtu sulīga un mutē kūstoša. Atšķirībā no gaļas sojšlika pagatavošanas laiks ir ievērojami mazāks. Lai garšu buķete būtu bagātāka, sojas šašliks jācep uz oglēm, sagaidot karamelizāciju, kad sojšliks kļūst brūngans. Savukārt, ja sojas šašliku cep cepeškrāsnī, tad cepšanas laiks ir atkarīgs no daudzuma - gatavojot nelielam cilvēku skaitam, sojšlika pagatavošana aizņem aptuveni 15 min 180°C temperatūrā.