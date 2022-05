Kā mājās pagatavot tiešām labu kafiju?

“In cup jeb tieši krūzītē aplieta malta kafija ir viens no nemainīgi populārākajiem kafijas veidiem, ko cilvēki mājās gatavo. Kafijas biezumi nosēžas krūzītes apakšā, cilvēks ļauj kafijai 5–10 minūtes ievilkties, un gatavs. Kaut arī tas ir pats vienkāršākais veids, kā pagatavot kafiju, ticiet man – jūs varat rezultātu uzlabot,” stāsta “Narvesen kafijas kluba” barista Gatis Silenieks.

Galvenais noslēpums, iegādājoties maltu kafiju, ir pievērst uzmanību, kādam pagatavošanas veidam ir piemērots konkrētais malums, – tam jābūt norādītam uz iepakojuma. Vissmalkākais malums ir turku kafijas pagatavošanai, joprojām ļoti smalka maluma kafija ir domāta espreso, un tad seko rupjāka maluma kafijas dažādiem pagatavošanas veidiem mājas apstākļos – in cup, aeropresei, franču presei, filtra kafijai. Pagatavošanai krūzītē vispiemērotākais ir in cup malums, to tad arī vajadzētu ievērot.