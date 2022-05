Dzīve bez laktozes: kāpēc cilvēki dzer kafiju ar augu dzērienu?

Šodien teju katrā kafejnīcā, pasūtot dzērienu, barista jums jautās, ar kādu pienu to pagatavot: parasto vai alternatīvo augu izcelsmes dzērienu. Turklāt otrajam var būt vairāki varianti: kokosriekstu, mandeļu, auzu – tā teikt, katrai gaumei. Kafija ar augu dzērienu sader kā cimds ar roku – pareizi piemeklēts augu dzēriens padara maigāku kafijas spēcīgo garšu, mazina skābuma līmeni un palīdz samazināt kofeīna koncentrāciju.

Lasi tālāk un uzzini, kāds ir augu izcelsmes dzērienu sastāvs, priekšrocības, un kādēļ arvien vairāk cilvēku atsakās no parastā piena par labu augu dzērienam.

Galvenā atšķirība starp parasto pienu un augu dzērienu slēpjas tieši podukta sastāvā. Lielākā daļa mums zināmo pienu, kas atrodami veikalu plauktos, ir dzīvnieku izcelsmes. Visbiežāk pienu iegūst no govīm, bet daudzās valstīs populāra izvēle ir arī kazu un pat kamieļmāšu piens.

Atšķirībā no parstā piena, alternatīvais augu dzēriens, kā jau nosaukums saka priekšā, ir izgatavots tikai no augu izcelsmes sastāvdaļām. Atkarībā no tā, kurš komponents tiek ņemts par pamatu, iespējams iegūt dažādu veidu dzērienus.