Kafijas vēsture: par mūkiem, čaklajiem dzērājiem un kafijas aparātu "vectētiņiem"

Par to, kā cilvēce iepazina kafijas vērtīgās īpašības un izcilo garšu, klīst milzum daudz leģendu. Viena no tām vēsta, ka mūki, uzzinājuši par brīnumogām, kas spēj uzmundrināt ķermeni, nolēmuši tās pagaršot, bet ogas izrādījās ļoti rūgtas. Vīlušies par neveiksmīgo ieceri, viņi ogas sametuši krāsnī. Kad pēc neilga no krāsns sāka virmot brīnišķīgs aromāts, mūki, ziņkārības vadīti, pagatavoja no grauzdētajām ogām dzērienu, kas viņiem palīdzēja uzturēt možu garu gandrīz visu nakti, tāpēc uzskatīja šo dzērienu par īstu dieva dāvanu.