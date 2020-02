Brīvbrīdis darba dienā: kā pusdieno dažādās pasaules valstīs

Darba dienas laikā katram no mums ir nepieciešama gan atpūta, gan maltīte, jo cītīgi strādāt ar tukšu vēderu ir gana problemātiski. Pusdienu pārtraukumus ietur katrā pasaules valstī, tomēr, ne visur tie izpaužas vienādi: kāda pasaules malā uzkož kādu maizīti ar kafiju skrienot uz tikšanos, bet kāds cits paspēj sirsnīgi pieēsties un vēl uz kādu brīdi ielaisties miegā.

Īpašo klimatisko apstākļu dēļ, spāņi ietur pusdienas laika posma no plkst. 14 līdz 16 – šajā laikā viņi paspēj ne tikai kārtīgi paēst, bet arī pagulēt. Šo diendusu sauc par siestu un to gan ievēro aptuveni 17% iedzīvotāji. Pārējie šo laiku izvēlas veltīt ģimenei vai tiek galā ar saimnieciskajiem darbiem. Pusdienas vienmēr ir sātīgas un tradicionāli sastāv no zupas vai salātiem, pamatēdienā izvēlas paelju, ceptu zivi vai gaļu ar dārzeņiem un neiztiek arī bez deserta. Nobaudīt glāzi sangrijas (augļu vīna) pusdienu laikā arī skaitās normāli.