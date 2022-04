Daudzi, kas ar šo dzērienu nav pazīstami un nav interesējušies par tā izcelsmi, ļoti iespējams, domā, ka to patiešām gatavo no kaktusiem. Atklāsim - tekilai un kaktusam nav nekā kopīga! Kas ir šis maģiskais auglis, no kura darina Meksikai raksturīgo dziru?