Ceļš līdz Michelin zvaigznei

8. augustā “Riga Food 2022” viesistabā viesosies “MICHELIN” zaļās zvaigznes ieguvēja – Tallinas restorāna “Fotografiska” – šefpavārs Pēteris Pihels, kurš atklās, ko nozīmē zaļā zvaigzne un kas restorāniem ir jādara, lai to saņemtu. Uzstāsies arī pirmās “MICHELIN” zvaigznes Igaunijā saņēmējs – restorāna “180° by Matthias Diether” šefpavārs Matiass Dīters. Gardēžu diskusijām “Riga Food” omulīgajā viesistabā pievienosies arī Islandes restorāna “Eiriksson Brasserie” šefpavārs Fidgeirs Ēriksons, viena no pasaules labākajām konditorēm Fransiane Tartari un lietuviešu restorāna “Ertlio namas” šefpavārs Toms Rimīdis.