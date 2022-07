Kā nepārcept gaļu? Seja kā špikeris gaļas gatavībai

Siltas un saulainas dienas ir īstais brīdis, lai ar ģimeni vai draugiem izbaudītu vasaras gardāko pieredzi – dažādus grilējumus. Gadās gan, ka cerētā garšu baudījuma vietā šķīvī nonāk sauss, pārcepts gaļas gabals. Lai tā nenotiktu, ir svarīgi zināt īsto brīdi, kad celt to nost no uguns. Izrādās, par špikeri var kalpot paša cepēja seja! Kā bez gaļas termometra noteikt, kad gaļa ir ideāli gatava, un kas jāņem vērā, to gatavojot uz grila, stāsta Rimi Gardēdis Normunds Baranovskis.