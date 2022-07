4 veidi, kā mēs neapzināti padarām maltīti neveselīgāku

Lai iegūtu pēc iespējas vairāk vērtīgo vielu no dārzeņiem, vislabāk tos ēst termiski neapstrādātus. Kalifornijas universitātes zinātnieki norāda, ka termiskā apstrāde iznīcina ūdenī šķīstošos vitamīnus - C un B, kā arī barības vielu grupu, kas pazīstama kā polifenoli. Zaudējumi var būt no 15 līdz 55 procentiem, atkarībā no termiskās apstrādes veida.