Hurgadas slēptās pērles: 5 ēstuves, kur nobaudīt Ēģiptes virtuvi

"Koshari" ir viens no veģetārajiem ēdieniem, ko Digna noteikti iesaka pamēģināt dažādos vietējos restorānos. Tas sastāv no makaroniem ar tomātu mērci, kas sajaukti ar rīsiem, lēcām, karamelizētiem sīpoliem, ķiplokiem un zirņiem.

Klimats nosaka to, ka ēģiptiešu ēdienkartē nav mums ierasto ogu kā, piemēram, avenes, mellenes u.tml., toties ir liela augļu daudzveidība. Visvairāk tiek izmantoti dārzeņi salikumā ar sieru vai gaļu. Tradicionālo ēdienu pamatā bieži ir pupas, baklažāni, paprika. Mērces lielākoties tiek gatavotas no olīveļļas, citronu sulas un dažādām garšvielām.

Ēģiptiešu tradicionālie deserti ir ļoti saldi, to izgatavošanai izmanto daudz krēma, riekstu un medus. Īpaši garšīgi ir deserti no vīģēm un datelēm ( Ēģipte izaudzē visvairāk dateļu pasaulē).

Tieši senie ēģiptieši bija viena no pirmajām civilizācijām, kas godināja vīnu, piešķirot tam nozīmīgu lomu sakrālajās ceremonijās. Faraonu kapenes tika apgleznotas ar ainām, kas sīki aprakstīja vīna tapšanas procesu – no vīnogu audzēšanas līdz kausu pasniegšanai tā laika lielākajos tempļos. Savukārt mūsdienās viena no retajām vietām Ēģiptē, kur tiek ražots vīns, ir vīna darītava Kouroum of the Nile, kas atrodas Sarkanās jūras kūrortpilsētā El Gounā, jo