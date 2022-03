Dārzeņu un garšaugu pasaule ir bagāta, bet lielākoties to atpazīšana problēmas nesagādā - visi taču spēj atšķirt baklažānu no gurķa un gurķi no cukini. Bet vai uzdevums ir tikpat vienkāršs, ja redzi tikai dārzeņa siluetu? Izmēģini savus spēkus!