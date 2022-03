Spēcini sevi pavasarī: iekļauj uzturā veselīgas sēklas un eļļas

Tuvojoties pavasarim, organisma vitamīnu un enerģijas rezerves parasti ir izsīkušas, tāpēc imunitātes stiprināšanai noteikti vērtīgs būs C un D vitamīnu kurss. Vienlaikus ieteicams bagātināt arī uzturu ar veselībai nepieciešamām vielām, iekļaujot tajā dažādas sēklas un no tām iegūtās eļļas, kas satur unikālas uzturvielu kompozīcijas. Farmaceite Laila Zālīte iesaka, kuras no sēklām būtu vērts iekļaut uzturā, lai uzlabotu savu labsajūtu un veselību.