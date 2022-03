Kā un kāpēc, kļūstot vecākiem, mainās garšas izjūtas?

Jā, nenoliedzami daudzi saglabā mīlestību pret saldiem našķiem uz mūžu, taču Kalifornijā veiktie pētījumi liecina, ka, jo vecāks ir cilvēks, jo vieglāk viņam ir atteikties no saldumiem, jo ​​šīs garšas kārpiņas kļūst mazāk jutīgas. Un, ja tu nolem zaudēt svaru vai samazināt risku saslimt ar diabētu, tad atteikties no saldumiem 20 gadu vecumā ir daudz grūtāk nekā 40 gadu vecumā.

Pirmās no asajām garšām mums sāk patikt ķiploki un sīpoli. Asie sieri (tādi kā dor blue) parasti "arēnā ienāk" 25-30 gadu vecumā, pusaudži to garšu raksturo kā "vecas, nemazgātas zeķes". Austeres un jūras veltes iekaro mūsu mīlestību tuvāk 30 gadiem. Un olīvas, indiešu ēdieni ar karija pārpilnību, Āzijas gardumi ar čili pipariem gados jauniem cilvēkiem garšo, ja tie ir vairāk ceļojuši un agrīnā vecumā pabaudījuši pasaules garšas, bet tradicionāli tie sāk iepatikties krietni pēc 30, tuvāk 40 gadiem. Tātad, ja tavs bērns atsakās no olīvām, pusaudzis labprāt ēd saldumus, bet no garšām bagātiem pamatēdieniem atsakās - viss kārtībā, tas ir normāli un, visdrīzāk, paejot dažiem gadiem, mainīsies!