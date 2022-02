Aptauja ⟩ Kā gada laikā Latvijā mainījies grādīgo dziru patēriņš?

Pēc respondentu vecuma atklājas, ka vecumā no 18 līdz 24 gadiem alkoholu pēdējā gada laikā biežāk sākuši lietot 41% šīs grupas respondentu (15% - izteikti biežāk, 26% - nedaudz biežāk), kas ir augstākais rādītājs starp visām vecuma grupām, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs svārstās no 9% līdz 28%. Salīdzinot 2022.gada sākumā iegūtos rezultātus ar pagājušā gada sākumu, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem novērojams būtisks alkohola lietošanas biežuma pieaugums, jo 2021. gada sākumā 16% norādīja, ka alkoholu sākuši lietot biežāk.