Kā uzglabāt kartupeļus, lai nevīst un nepelē?

Ja ir savs dārzs un pagrabs, tad jau tā zināšanu buķete ir rokā, bet, ja kartupeļus atvedam no laukiem vai no tirgus uz savu dzīvokli, tad paliek grūtāk. Īpaši, ja sagādāts lielāks apjoms, lai izvairītos no regulāras došanās uz kādu tirdzniecības vietu.