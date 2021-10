Runājot par vīna pirmsākumiem, jādodas laika ceļojumā pirms mūsu ēras. Mūsdienās tas ir viens no populārākajiem dzērieniem, kuru ražo teju visā pasaulē. Sarkans, balts un rozā - katrs no kādas īpašas vīnogu šķirnes, ar īpašu garšu un smaržu. Tā ražošana, pasniegšana un baudīšana ir vesela māksla. Bet, viss sākas no mazumiņa, tāpēc pārbaudi savas zināšanas vispārīgos jautājumos par vīnu.