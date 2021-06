10 tipiskākās kļūdas, cepot šašliku

Protams, gatavošanas procesā šašliks ir jāapņem ar dūmiem, pateicoties kuriem, tas iegūst savu unikālo smaržu un garšu. Bet ir kāda nianse: svarīgi, lai šie dūmi ir tīri - no kvalitatīvas malkas un kāda sausa augļu koku zara vai labāk oglēm. Biezi un tumši dūmi, kas, piemēram, veidojas, ja grilā sakrīt sīpoli no marinādes visu tikai bojā. Nevajag arī stumdīt ogles, kamēr gaļa ir uz grila, domājot, ka tad vairāk dūmos - nē, gaļa tikai aplips ar pelniem.

Lai gaļas gabaliņiem piešķirtu ekstra garšu, to var glazēt ar kādu īpašu maisījumu (piemēram, medus un sojas mērce), bet to var darīt tikai cepšanas procesa pašā noslēgumā, kā arī vēlams, lai glazūra nebūtu tikko izņemta no ledusskapja.