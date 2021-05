Cik daudz riekstu dienā ieteicams apēst?

Uztura speciāliste Inga Širina skaidro raidījumam "Pārtikas revidents", ka rieksti ir iekļaujami veselīgo produktu sarakstā un tos droši var ēst katru dienu: “Jautājums būs tikai par daudzumu. Pietiek ar 5 līdz 10 riekstiņiem dienā vai vienai saujai dienā . Tas būtu pieņemams daudzums, ko ikviens no mums varētu lietot savā uzturā.”

Rieksti galvenokārt ir vērtīgo tauku, tostarp Omega 3 un Omega 6 taukskābju, avots. Tauki veido aptuveni 60% no riekstu sastāva. Bez taukiem riekstos ir arī olbaltumvielas, vitamīni, minerālvielas, antioksidanti un šķiedrvielas.

Speciāliste vienlaikus piebilst, ka kalcijs no tiem mūsu organismā neuzsūksies tikpat labi kā no dzīvnieku valsts produktiem. Tas tāpēc, ka rieksti satur daudz šķiedrvielu un arī kādu īpašu vielu - fitātu, kas kavē kalcija uzsūkšanās procesu: “Ar riekstiem varētu uzņemt aptuveni 10-20% kalcija dienas devu. Ar Brazīlijas riekstiem to izdarīt būtu visvienkāršāk, tur tiešām ir daudz vairāk kalcija, zemesriekstos būs mazāk kalcija, bet tomēr viņus varētu arī vairāk lietot uzturā, piemēram, vegāni.”