Viens no lielākajiem maijam priekiem gardēžu dzīvē ir jaunā rabarberu raža. Galdā tiek liktas plātsmaizes, kūkas, smalkmaizītes, deserti un pat saldējumi. Bet kā būtu, ja rabarberu nāktos iet meklēt lielā dārzā, vai varētu to atšķirt no citiem augiem un dārzeņiem?