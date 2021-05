Ko ēd ilgdzīvotāji?

Šis dārzenis satur vielas, kas aizsargā sirds un asinsvadu sistēmu no skābekļa bada. Zinātnieki šo teoriju ir apstiprinājuši eksperimentāli: dzīvniekiem, kuri tika baroti ar brokoļiem, sirds darbojās daudz labāk nekā tiem, kuru uzturā dārzeņu nebija. Turklāt brokoļos ir daudz hroma, kas normalizē asinsspiedienu - tiem, kas to ēd, insulta risks tiek samazināts par 32%. Brokoļus vislabāk lietot neapstrādātus vai tvaicētus, vēsta "Food in my room".