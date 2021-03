Šefpavāra ieteikumi kartupeļu izvēlē un zelta padomi kraukšķīgām pankūkām

Šefpavārs skaidro, ka viens no senākajiem kartupeļu gatavošanas veidiem ir cepšana pelnos, ko visi atminamies no skolas laika ekskursijām. Tupeņus vienkārši ierušināja ar visām mizām karstos pelnos, bet izceptus izķeksēja ārā, sabēra grozā un izkratīja, nobirdinot smilšu un pelnu kārtu. Kartupeļu mizošana sāka izplatīties tikai 19. gs. beigās, kad paplašinājās to stādījumi, un kļuva par ierastu lietu vien 20. gadsimta sākumā, kad tupeņi no eksotiska svešzemju auga, kas paredzēts vien kungu galdam, bija kļuvuši par zemnieku “otro maizi”.