Ir tikai viens iemesls, kāpēc nezūd liekie kilogrami

“Nevienam nav jānodzīvo dzīve, visu mūžu skaitot kalorijas, tomēr, ja ir mērķis atbrīvoties no liekā svara uz visiem laikiem, būt veseliem un justies labi, esiet tomēr tik laipni un iemācieties saskaitīt vismaz to, ko apēdat, un izprast apēstā ēdiena sastāvu. Cita ceļa nav. Vienkārši nav un nebūs,” saka Ineta Rijniece.

“Nu viss, es ar šodienu sāku tievēt: tagad 12 nedēļas pārtikšu no griķiem, atteikšos no saldumiem un miltu izstrādājumiem,” — fitnesa trenere teic, ka tas ir pats smieklīgi bēdīgākais, ko viņai ik pa laikam nākas dzirdēt no cilvēkiem, kuri jau gadiem mokās ar lieko svaru, tā arī nespējot notievēt. “Nedēļu nomocījušies, viņi krīt kārtējā rīšanas lēkmē, pašaizliedzīgi taisnojoties un atrunājoties: "Nevaru neko sev padarīt, jūtos kā no saites norāvies, it kā pats nelabais būtu mani apsēdis. Vājš man tas raksturs." Es patiešām nevēlos nevienu apvainot ar savu neticību, bet lielākoties nespējai notievēt nav nekāda sakara ne ar raksturu, ne ar iedzimtību.”