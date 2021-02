Holesterīns: kas tas ir, kā to apēdam un kā uzturēt veselīgu līmeni?

"Asinīs holesterīns ir kopā ar olbaltumvielu lodītēm jeb tā sauktajiem lipoproteīniem, kas to padara šķīstošu un transportējamu asins plūsmā. Zema blīvuma holesterīns (ZBL), kas ir lielākā daļa no kopējā holesterīna, nonāk šūnās, paliek uz asinsvadu sieniņām. Šā iemesla dēļ to dēvē par slikto holesterīnu - tas veido aterosklerotiskas plātnītes, kas traucē apgādāt sirdi ar skābekli un barības vielām. Savukārt augsta blīvuma holesterīns (ABL) ir organismam noderīgs, to dēvē par labo holesterīnu, jo tas piedalās šūnu veidošanā, hormonu un D vitamīna sintēzē. Aknās no tā veidojas žultsskābes, kas gremošanas procesā palīdz pārstrādāt taukus. Labā un sliktā holesterīna summa veido kopējo holesterīnu," skaidro farmaceite Daiva Āboliņa.