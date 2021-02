Vai drīkst ēst? ⟩ Avokado ar melniem punktiņiem iekšpusē

Kāda Latvijas Televīzijas raidījuma “Pārtikas revidents” skatītāja saskārusies ar to, ka bieži vien, kad šķiet, ka avokado ir gatavs, to pārgriežot uz pusēm, ir redzami nelieli melni punktiņi. Raidījums meklēja atbildi uz jautājumu, vai šādu avokado drīkst ēst.

“Ja redzam, ka vairs nav punktiņi, bet tādas kā svītras pa visu avokado, es tādu neieteiktu ēst. Diemžēl šāds produkts būtu jāmet ārā, jo, ja raugās no mikrobioloģiskā viedokļa, šie punktiņi ir sliktie mikrobi, un nekad nav iespējams pilnībā pateikt, vai tie ir invadējuši visu avokado vai tikai daļu,” norāda uztura speciāliste.

Tomēr viņa akcentē arī pārtikas atkritumu problemātiku, tādēļ, ja šie melnie punktiņi ir tikai nelielā daļā no augļa, to var ar rezervi izgriezt un atlikušo daļu izmantot, to termiski apstrādājot, piemēram, karstmaizēs, sautējumos vai zupās. Tādējādi daļa nevēlamo mikrobu ies bojā.