Alumīnija folija: kad izmantot spīdīgo pusi, bet kad matēto?

To, ka folijai vienmēr viena puse ir matēta, bet otra spīdīga, ir pamanījis katrs, kurš šo palīgu virtuvē ir izmantojis. Nereti rodas jautājums, kāpēc tas tā ir, bet vēl biežāks ir jautājums, ar ko šīs puses atšķiras un uz kuras tad būtu jāliek ēdiens, vai kaut kas mainās?

Patiesībā viss nav nemaz tik sarežģīti, kā varētu šķist. Folijas puses ir atšķirīgas tās ražošanas īpatnību dēļ. Tā kā galarezultātā iegūtais materiāls ir ļoti plāns un trausls, lai to varētu izveidot nesaplēšot, pēc pirmās velmēšanas to loka uz pusēm, tad velmē vēlreiz un tad attin - rezultātā katrai no šīm daļām ir divas puses - viena spīdīga, bet otra matēta (tā vieta, kur abas materiāla loksnes bija kopā).