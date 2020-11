Kā izvārīt izcilu olu bez čaumalas?

Process nav sarežģīts, tikai nedaudz piņķerīgs. Pastāv divas populārākās metodes, kā to paveikt.

Izmantojot pirmo metodi, tev būs nepieciešams katliņš, ūdens, olas, nedaudz etiķa, neliela bļodiņa. Sāc ar to, ka uzvāri katliņā ūdeni. Tev jāsagaida, kad ūdens tikko sāk vārīties, un tad jānogriež liesma, jo tam jābūt verdošam, bet ne mutuļojošam. Tad pievieno ūdenim tējkaroti etiķa - tas garšu nebojās, toties palīdzēs olas baltumam sarecēt un neizplūst. Kam vajadzīga bļodiņa? Ja neesi pārliecināts par to, vai varēsi iesist olu prasmīgi uzreiz katlā bez kādas čaumalas daļas, izmanto bļodiņu un no tās aši ieslidini olu verdošajā ūdenī.