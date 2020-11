Intervija ⟩ No virtuves līdz izdevniecībai: Veronikas ceļš līdz pavārgrāmatai

Veronika, pastāsti, lūdzu, cik ilgs bija ceļš no idejas līdz taustāmam rezultātam grāmatu plauktos?

FOTO: No personīgā arhīva

Idejas rodas pašas no sevis, nav īpašu iedvesmas avotu. Man ir tā, ka es tajā brīdī par ēdienu nedomāju, bet tad pēkšņi galvā iešaujas doma. Tas viss notiek tik ātri, un recepte ir galvā jau gatava, un nevaru sagaidīt to brīdi, kad varēšu realizēt. Mani pārņem liels gandarījums, to sajūtu var salīdzināt ar izpletņlēkšanu, visu ķermeni pārņem adrenalīns, tāda sajūta kā tauriņi vēderā.