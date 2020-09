4 dārzeņi, kuros C vitamīna vairāk nekā citronā

Rudenī - visvairāk aukstā laikā - mums īpaši nepieciešams C vitamīns, kas atbalsta mūsu imunitāti un dod ķermenim pietiekami daudz spēka cīņai ar vīrusiem. Mēs visi zinām, ka citrusaugļi satur daudz C vitamīna, bet cik apelsīnu vai citronu cilvēks var apēst? Ir alternatīvas. Kādi garšīgi, veselīgi un lēti rudens dārzeņi ir īpaši bagāti ar C vitamīnu, atklāj "Good house".