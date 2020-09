Vai gatavot folijā ir droši?

Eksperti uzskata, ka gatavu ēdienu glabāt folijā ir absolūti droši, ievietojot to ledusskapī. Šajā gadījumā alumīnija daļiņas nekādi nevar iekļūt pārtikā. Runājot par termiskajiem efektiem, viss ir citādi. Foliju pakļaujot karstumam, no tās pārtikā var iekļūt 1-2 mg alumīnija. It īpaši, ja folijā cep vai karsē sāļu vai skābu pārtiku. Kopumā produkta sastāvs būtiski nemainās.