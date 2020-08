3 metodes, kā samazināt sāls un cukura patēriņu

Izvairies no slēptā sāls un cukura. Speciālisti apgalvo, ka, kontrolējot to pārtikas produktu patēriņu, kuros cukurs iekļauts lielā daudzumā, iespējams atradināt ķermeni no saldās garšas atkarības. Kad cilvēks samazina slēptā cukura daudzumu, viņa ķermenis laika gaitā kļūst jutīgāks pret saldumiem un rezultātā ir nepieciešams daudz mazāk, lai apmierinātu nepieciešamību pēc saldumiem. Tieši tāpat arī ar sāli.