Kā izcept izcilas kotletes? Izvairies no populārākajām kļūdām

Lai katra kotlešu cepšanas reize beidzas ar izcilu rezultātu, apkopotas bieži pieļautas kļūdas, no kurām izvairoties kļūsi par kotlešu guru.

Daži kulinārijas speciālisti grēko ar šo. Tas nesabojās kotletes garšu, bet vienkārši atņems tev laiku un enerģiju. Ja gatavo kebabu, pirms gatavošanas var un pat vajag malto gaļu "sist" pret bļodu, bet šā ēdiena gatavošanas principi atšķiras, jo tajā nedrīkst būt lieks gaiss. Maltā gaļa kotletēm jūtas lieliski, pat kādu laiku atrodoties ledusskapī: no tās ātri izplūst liekā gaisa daudzums, un nav vajadzības papildus tērēt enerģiju, masu mētājot pa bļodu.

Dziļa panna nav labākā izvēle kotletēm, jo no tām grūtāk tvaiko ārā liekais šķidrums. Ja kotletes būs cieši saliktas, tās sautēsies un tu vari aizmirst par skaisti brūnu ārpusi un sulīgu viduci.

Pat izmantojot pareizas formas pannu, kas izgatavota no pareiza materiāla, dažiem izdodas visu sabojāt ar nepareizu temperatūras izvēli. Pannai jābūt pēc iespējas karstākai. Galu galā, kad kotletes skar tās virsmu, temperatūra ievērojami pazeminās, jā, to paredz fizikas likumi! Tāpēc ugunij jābūt stiprai, lai kotletei veidojas garda garoza, bet vidus paliek sulīgs.

Vēlamies pievērst uzmanību pārāk ilgai kotlešu cepšanai. Tā padara kotletes gumijotas, piesātinātas ar eļļu un drūpošas. Šādas kotletes nepavisam nav patīkamas. Standarta izmēra kotletes cepšanas laika špikeris: 2 minūtes no katras puses un 3-4 minūtes zem vāka. Viss.

Ne līdz galam cept kotletes var tikai no maltas liellopa vai teļa gaļas. Šādu gaļu, ja tā ir kvalitatīva, var ēst pat termiski neapstrādātu (kā tartaru). Putnu gaļa, cūkgaļa jācep līdz pilnai gatavībai. Izņem kotleti no pannas un pārbaudi to: tai vidū jābūt baltai. Tā nedrīkst būt sarkana vai pat rozā.