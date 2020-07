Ne pārāk veselīgi: 4 veidi kā sabojājam savu maltīti

Ja šķiet, ka ēdienam trūkst garšas, nemēģini to uzlabot ar sāli - tas organismā aiztur šķidrumu un veicina tūsku. Mēģini eksperimentēt ar garšvielām un garšaugiem, lai paspilgtinātu ēdienu garšu, nekaitējot veselībai. Tie jums nāks tikai par labu, turklāt atšķirībā no sāls ar garšvielām ir grūti to “pārspīlēt”.

Lai iegūtu pēc iespējas vairāk vērtīgo vielu no dārzeņiem, vislabāk tos ēst termiski neapstrādātus. Tātad, pēc Kalifornijas universitātes zinātnieku domām, termiskā apstrāde iznīcina ūdenī šķīstošos vitamīnus - C un B, kā arī barības vielu grupu, kas pazīstama kā polifenoli. Zaudējumi var būt no 15 līdz 55 procentiem, atkarībā no termiskās apstrādes veida.