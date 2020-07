Kā ēst mazāk un justies paēdušam?

Apsēdies pie galda. Ja tu ēd skrienot no punkta A uz punktu B vai stāvi kājās pie ledusskapja, maltīti nav iespējams izbaudīt. Vēl sliktāk, ja ēd nevis no šķīvja, bet tieši no katla vai pannas - tā tu nevari novērtēt porcijas izmēru. Viss ir vienkārši - porcijai jābūt uz šķīvja, rokās dakšiņa un nazītis un maltīte jāietur pie galda.