5 izplatītākās kļūdas, kuras pieļaujam, darbojoties virtuvē

Jā, taisnība, ledusskapja durvīs ir speciāla paredzēta vieta piena uzglabāšanai, bet vai tā ir labākā izvēle? Tā kā ledusskapja durvis tiek pietiekoši bieži virinātas, tur temperatūra ir svārstīga, kas liek pienam ātrāk sabojāties, tāpēc labāk pienu ir glabāt kādā no augšējiem ledusskapja plauktiem, skaidro portāls "Food in my room". Tagad arī iepakojumi lielākajai daļai pienu ir ar skrūvējamu korķi tāpēc nav jāsatraucas par to, ka tas varētu izlīt.