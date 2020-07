Kā droši atlaidināt gaļu?

Ja gaļu iegādājies bez iepakojuma, pirms atkausēšanas ieliec to maisiņā vai iesaiņo pārtikas plēvē, lai pasargātu to no apkārtējā vidē esošajām baktērijām. Iepakojums nepieciešams ne tikai, lai pasargātu no baktērijām, bet arī lai ūdens nemainītu produkta struktūru.